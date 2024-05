George Lucas verteidigt Star Wars gegen Kritik an "weißen Männern"

George Lucas wurde kürzlich für seine Arbeit in der Welt des Kinos beim Cannes Film Festival geehrt, wo er mit dem Palme d'Or ausgezeichnet wurde, und nutzte die Gelegenheit, um die Kritik an den Star Wars -Filmen zu kommentieren. Viele Kritiker argumentierten, dass die Filme nicht inklusiv genug seien und sich nur um weiße Männer drehten. Lucas sieht das laut Variety jedoch nicht ganz so:

"Sie sagten: 'Es sind alles weiße Männer.' Ich würde sagen, das ist es nicht. Die meisten Menschen sind Außerirdische. Und die Idee ist, dass man die Menschen so akzeptieren soll, wie sie sind, egal ob sie groß und pelzig sind oder ob sie grün sind und was auch immer - die Idee ist, dass alle Menschen gleich sind."

Lucas sagte auch, dass die Menschen, die in seiner Galaxie wirklich diskriminiert wurden, eigentlich die Roboter waren:

"Das war eine Art zu sagen, wissen Sie, die Leute diskriminieren immer etwas und früher oder später wird das passieren. Ich meine, wir fangen bereits mit KI an und sagen: 'Nun, wir können diesen Robotern nicht vertrauen.' "

Er reagierte auch auf die Kritik an seiner Darstellung von Frauen in Star Wars:

"Was glaubst du, wer die Helden in diesen Geschichten sind? Was glaubst du, was Prinzessin Leia war? Sie ist die Anführerin der Rebellion. Sie ist diejenige, die diesen jungen Jungen, der nichts weiß, und diesen ungestümen Ich-weiß-alles-Typen, der nichts tun kann, nimmt und versucht, die Rebellion mit diesen Clowns zu retten... Und das Gleiche gilt für Königin Amidala.

"Man kann eine Frau nicht einfach in Hosen stecken und erwarten, dass sie eine Heldin ist. Sie können Kleider tragen, sie können tragen, was sie wollen. Es ist ihr Gehirn und ihre Fähigkeit, zu denken, zu planen und logistisch zu sein. Das ist es, was der Held ist."

