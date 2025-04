George Lucas verrät, warum Yoda rückwärts spricht

HQ

Hast du dich jemals gefragt, warum Yoda so redet, wie er es tut? Wenn ja, sind Sie nicht allein - und während der Feierlichkeiten zum 45-jährigen Jubiläum von Das Imperium schlägt zurück auf dem TCM Classic Film Festival verriet George Lucas endlich den Grund. Laut Lucas war es eine bewusste Entscheidung, um dem Publikum - insbesondere den jüngeren Zuschauern - zu helfen, Yodas weise Worte wirklich aufzunehmen. Diese skurrile Satzstruktur zwingt die Zuhörer tatsächlich dazu, sich mehr zu konzentrieren, was auch Yodas Rolle als philosophisches Herz der Geschichte stärkt. George sagte:

"Denn wenn man normales Englisch spricht, hören die Leute nicht so viel zu. Aber wenn er einen Akzent hat oder es wirklich schwer ist, zu verstehen, was er sagt, konzentrieren sie sich auf das, was er sagt."

Lucas teilte auch einige Erinnerungen aus seiner frühen Karriere, seiner Zusammenarbeit mit Francis Ford Coppola und wie Star Wars zum Leben erweckt wurde. Er erklärte, dass das ursprüngliche Drehbuch aufgrund von Budgetbeschränkungen in drei Teile aufgeteilt wurde und dass er die Rechte an den Fortsetzungen und dem Merchandise aushandelte - etwas, das das Studio zu dieser Zeit nicht einmal als wertvoll ansah.

Dieser Schritt erwies sich lustigerweise als der Wendepunkt, der Star Wars zu seinem überwältigenden Erfolg führte und schließlich zum massiven Disney-Verkauf führte.

Also, was sind deine frühesten Erinnerungen an Yoda? Wie haben Sie reagiert, als er das erste Mal in den Filmen auftauchte?