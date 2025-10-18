George Lucas: "Ich habe Star Wars hinter mir gelassen"

HQ

Der Visionär, der einst die weit, weit entfernte Galaxie ausgeheckt hat, hat es geschafft, sich vollständig von seiner legendären Schöpfung zu distanzieren. Stattdessen konzentriert er sich auf ein neues Leidenschaftsprojekt. Und ein extrem teures noch dazu - ein Museum zu bauen und zu kuratieren.

In einem kürzlichen Interview mit dem Wall Street Journal sprach George Lucas ausführlich über die emotionalen Turbulenzen, die er empfand, als Star Wars an Disney verkauft wurde. Eine Entscheidung, über die er lange nachgedacht hat, die sich aber am Ende wie das Richtige anfühlte. Und er gibt zu, dass er heutzutage überhaupt nicht mehr an Star Wars denkt.

Stattdessen konzentriert er sich auf sein milliardenschweres Museumsprojekt. Etwas, das er als weitaus schwieriger beschreibt als das Filmemachen, und das ihn (bisher) etwa ein Viertel dessen gekostet hat, was er mit dem Verkauf von Star Wars an Disney verdient hat.

"Disney übernahm es und gab ihm seine Vision. Das ist es, was passiert. Natürlich habe ich das hinter mir gelassen. Ich meine, ich habe ein Leben. Ich baue ein Museum. Ein Museum ist schwieriger als Filme zu machen."

Lucas erzählte auch von einem seiner Hauptgründe für den Verkauf an Disney an diesem treuen Tag vor fast zehn Jahren. Und gibt zu, dass er erkannt hat, dass sich die Branche mit einem klaren Schwenk zum Streaming veränderte, was er anscheinend stark dagegen hatte, ein Teil davon zu sein. Und so beschloss ich, weiterzumachen.

Glaubst du, dass Lucas den richtigen Schritt gemacht hat, als er Star Wars an Disney verkaufte?