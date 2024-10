George Lucas hat einen geheimen Cameo-Auftritt in Zombies Ate My Neighbors In diesem 16-Bit-Klassiker gibt es jede Menge Geheimnisse zu entdecken.

HQ Heben Sie die Hand, wenn Sie sich an dieses klassische und humorvolle Horrorerlebnis erinnern, das Anfang der 90er Jahre für den Super Nintendo und Sega Mega Drive veröffentlicht wurde. Zombies Ate My Neighbors war, wie sich die meisten Old-School-Gamer erinnern werden, ein absolut hervorragendes (und ziemlich herausforderndes) Erlebnis für bis zu zwei Spieler, vollgepackt mit Anspielungen auf Horrorfilme. Aber das Spiel hatte auch seinen gerechten Anteil an lustigen Geheimnissen, und eines davon ist, dass George Lucas selbst, wenn auch nur sehr kurz, in einem Cameo-Auftritt auftritt, den man als versteckten Cameo-Auftritt bezeichnen kann. Schließlich haben es wahrscheinlich nicht viele von uns in den Abspann des Spiels geschafft, der in Form eines geheimen Bonuslevels stattfand, in dem alle beteiligten Entwickler als kleine pixelige Avatare auftauchten. Aber einer von ihnen sticht aus den anderen heraus: George Lucas selbst, der die Spieler am Eingang des Levels mit einer humorvollen Botschaft begrüßt. Schauen Sie sich den Clip unten an. Wussten Sie davon, und haben Sie Zombies Ate My Neighbors gespielt, als Sie jünger waren?