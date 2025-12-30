George Clooney und seine Familie erhielten die französische Staatsbürgerschaft: Was sagt das über die USA aus?

HQ

Der Hollywood-Schauspieler George Clooney, seine Frau Amal Clooney und ihre beiden Kinder haben laut französischen Regierungsdokumenten, die am Dienstag veröffentlicht wurden, offiziell die französische Staatsbürgerschaft erhalten.

Etwas, das immer seltener wird: Privatsphäre

Clooney sagte kürzlich, dass Frankreich seiner Familie etwas immer Selteneres bietet: Privatsphäre. Im Gespräch mit RTL Anfang dieses Monats betonte er, dass seine achtjährigen Zwillinge ohne Paparazzi-Aufmerksamkeit zur Schule gehen können und bezeichnete dies als einen entscheidenden Faktor für ihre Entscheidung.

Das Paar kaufte 2021 ein Weinberggrundstück in Brignoles, Südfrankreich, das Berichten zufolge rund 9 Millionen Euro wert war. Clooney hat das Anwesen als ihren glücklichsten Ort beschrieben, an dem ihre Kinder eine normalere Erziehung genießen können.

Eine alternative Basis außerhalb der Vereinigten Staaten

Während sie weiterhin ein Zuhause in den Vereinigten Staaten haben, haben die Clooneys ihre Zeit zunehmend zwischen den Ländern aufgeteilt. Amal Clooney, eine international renommierte Menschenrechtsanwältin, hat häufig an Fällen im Zusammenhang mit internationaler Justiz und europäischen Institutionen gearbeitet.

Dies geschieht vor dem Hintergrund eines breiteren Interesses an französischer Staatsbürgerschaft unter prominenten Amerikanern, wobei Regisseur Jim Jarmusch kürzlich ebenfalls sagte, er wolle sich bewerben, da er kulturelle Verbindungen und den Wunsch nach einer alternativen Basis außerhalb der Vereinigten Staaten anführte.

Im Folgenden spricht George Clooney über die Entscheidung

"Hier machen sie keine Fotos von Kindern. Am Schultor verstecken sich keine Paparazzi. Das ist für uns Nummer eins. Wir haben auch ein Haus in den Vereinigten Staaten, aber unser glücklichster Ort ist auf diesem Bauernhof, wo die Kinder Spaß haben können."

"Ich hätte gerne einen anderen Ort, um Amerika zu entfliehen, falls nötig, und Frankreich, Paris und die französische Kultur stecken tief in mir. Deshalb denke ich, ich wäre sehr geehrt, wenn ich einen französischen Pass hätte."