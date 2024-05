George Clooney und Brad Pitt kollidieren im kommenden Wolfs

Wenn Sie es verpasst haben, George Clooney und Brad Pitt in einem großen Film nebeneinander zu sehen, haben wir gute Nachrichten für Sie. Das Paar wird später in diesem Jahr in einer Action-Komödie namens Wolfs wieder in Aktion treten.

In diesem Film spielt Clooney einen professionellen Fixer, der ein hochkarätiges Verbrechen vertuschen soll, bevor seine Pläne durcheinander gebracht werden, als ein zweiter Fixer (Pitt) auftaucht, um die gleiche Aufgabe zu erledigen. Dies führt letztendlich dazu, dass die beiden gezwungen sind, zusammenzuarbeiten, während ihre Nacht auf eine Weise außer Kontrolle gerät, die sich keiner hätte vorstellen können.

Wolfs wird von Jon Watts von Spider-Man: Homecoming, Far From Home und No Way Home geschrieben und inszeniert und zeigt auch Amy Ryan in dem Film. Wolfs wird am 20. September 2024 in die Kinos kommen, und Sie können sich den urkomischen Trailer für den Film unten ansehen.