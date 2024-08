George Clooney über den Kampf mit dem Regisseur der Three Kings: "Miserable f*ck"

HQ

David O. Russell, der Regisseur von Filmen wie "Silver Linings Playbook", "The Fighter", "Three Kings" und "American Hustle", streitet seit mehr als einem Jahrzehnt öffentlich mit George Clooney, der nach der Produktion von "Die Drei Könige" mehrfach sagte, er könne sich nie wieder vorstellen, mit Russell zusammenzuarbeiten. Im Marketing für die kommenden Wolves kam das Thema wieder auf und Georgie wies schnell darauf hin, wie wenig er O. Russell mag.

George Clooney om David O. Russell:

"Je älter man wird, desto unterschiedlicher ist die Zeiteinteilung. Fünf Monate im Leben sind viel. Und so ist es nicht einfach so: 'Oh, ich werde einen wirklich guten Film machen, wie Three Kings, und ich werde einen miserablen F*ck wie David O. Russell haben, der mir das Leben zur Hölle macht. Das macht jedem in der Crew das Leben zur Hölle." Das lohnt sich nicht. Nicht zu diesem Zeitpunkt in meinem Leben. Einfach um ein gutes Produkt zu haben."

Danke, GQ.