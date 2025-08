George Clooney spielt die Hauptrolle in Noah Baumbachs kommendem Netflix-Drama Jay Kelly Der Film wird in die Kinos kommen, bevor er später in diesem Jahr auf dem Streamer erscheint.

Netflix hat einen ersten Blick auf den nächsten Film von Regisseur Noah Baumbach geworfen. Dieser Film ist ein Drama, das sich um einen Schauspieler dreht, der darum kämpft, sich in das Leben einzufügen, das er sich aufgebaut hat, und es ist ein Film, der von Baumbach und Emily Mortimer geschrieben wurde. In dem Film, der unter dem Namen Jay Kelly bekannt ist, spielt George Clooney die Hauptrolle und wird von einer hochkarätigen Besetzung unterstützt. Die nächsten Namen auf der Liste sind Adam Sandler und Laura Dern, aber ihnen folgen Billy Crudup, Riley Keough, Grace Edwards, Steacy Keach, Jim Broadbent, Patrick Wilson, Eve Hewson, Greta Gerwig, Alba Rorhwacher, Josh Hamilton, Lenny Henry, Mortimer selbst, Nicole Lecky, Thaddea Graham und Isla Fisher. Jay Kelly wird einer der wenigen Netflix-Filme sein, der zuerst in begrenztem Umfang in die Kinos kommt, wobei die Kinopremiere für den 14. November geplant ist. Danach folgt das Streaming-Debüt, das für den 5. Dezember angesetzt ist. Unten kannst du dir einen Trailer für den Film ansehen, um zu sehen, ob es sich lohnt, ihn auf deine Watchlist zu setzen. HQ