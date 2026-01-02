George Clooney kontert Trump nach einem Seitenhieb über die französische Staatsbürgerschaft

HQ

George Clooney hat scharf auf Äußerungen von Donald Trump reagiert, nachdem der US-Präsident Frankreichs Entscheidung, dem Schauspieler und seiner Familie die französische Staatsbürgerschaft zu verleihen, verspottet hatte. Clooney, seine Frau Amal und ihre beiden Kinder wurden kürzlich französische Staatsbürger, nachdem sie mehrere Jahre in Südfrankreich verbracht hatten.

Trump beschrieb in einem Beitrag auf Truth Social die Clooneys als "zwei der schlechtesten politischen Prognostiker aller Zeiten" und kritisierte Frankreichs Umgang mit der Einwanderung, wobei er hinzufügte, dass das Land dem Hollywood-Star willkommen sei. Er spielte auch Clooneys Filmkarriere ab und behauptete, der Schauspieler habe mehr Aufmerksamkeit wegen Politik als für seine Filme erregen.

Als Antwort schlug Clooney einen sarkastischen Ton an, sagte zu, er stimme Trumps Aufruf zu, "Amerika wieder groß zu machen", und schlug vor, der Prozess solle mit den bevorstehenden US-Wahlen beginnen. Der Schauspieler ist seit langem ein prominenter Unterstützer der Demokraten und ein lautstarker Kritiker Trumps.

Clooney hat Frankreich zuvor für seine stärkeren Datenschutzmaßnahmen gelobt und argumentiert, dass seine Kinder eine bessere Lebensqualität abseits der ständigen Medienbeobachtung in Los Angeles genießen. Er hat Frankreich auch als den Ort beschrieben, an dem seine Familie sich am glücklichsten fühlt.

Die Entscheidung, den Clooneys die französische Staatsbürgerschaft zu verleihen, hat einige nationale Debatten ausgelöst, insbesondere da Frankreich die Sprach- und bürgerschaftlichen Anforderungen für andere Antragsteller verschärft. Die französische Regierung hat diesen Schritt jedoch mit Verweis auf den rechtlichen Rahmen verwiesen, der Einbürgerung für Personen erlaubt, die zum internationalen Einfluss und kulturellen Status des Landes beitragen.