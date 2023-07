George Clooney ist nicht der Haupt-Batman des DCU

HQ

Wenn Sie The Flash noch nicht gesehen haben, empfehlen wir Ihnen, sich diesen Film anzusehen, bevor Sie diese Nachricht weiter lesen, wenn Sie Spoiler vermeiden möchten. Davon abgesehen, wenn Sie den Film gesehen haben, lassen Sie uns über that überraschenden Cameo-Auftritt am Ende des Films sprechen.

HQ

Seit George Clooney am Ende von The Flash auftauchte und Ben Affleck und Michael Keaton als Batman ersetzte, in welcher Zeitlinie sich auch immer Ezra Millers Barry Allen gerade befindet, haben sich viele gefragt, ob Clooneys Version der Dark Knight die wichtigste in James Gunns DC Universe sein wird. Gunn hat diesen Rekord inzwischen korrigiert.

Auf die Frage, ob Clooney in Zukunft der Mann sein wird, sagte Gunn: "Er ist es nicht."

Dies lässt die Tür für einen weiteren Batman offen, der die Hauptrolle im kommenden Brave and the Bold-Film übernimmt. Wen würdest du gerne in diesem Film als Bats sehen?