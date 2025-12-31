George Clooney deutet auf die Rückkehr von Oceans Filmen hin und enthüllt wichtige Besetzungsnamen

Auch wenn George Clooney nicht mehr so an großen Studiofilmen interessiert scheint wie früher, gibt es ein Franchise, zu dem er in naher Zukunft zurückkehren wird. Ocean's Eleven bleibt ein großartiger Heist-Film, und auch seine Fortsetzungen sind ziemlich solide. Jetzt kommt die Gruppe für einen weiteren Auftrag wieder zusammen und wird erkunden, wie es ist, zu stehlen, wenn sie alt werden.

Clooney verriet gegenüber Variety, dass Matt Damon, Brad Pitt, Julia Roberts und Don Cheadle alle für den Film dabei waren. "Irgendetwas an der Vorstellung, dass wir zu alt sind, um das zu tun, was wir früher gemacht haben, aber immer noch klug genug sind, um zu wissen, wie man mit etwas durchkommt, das spricht mich einfach an," sagte Clooney und beschrieb den Film.

"Sie haben einen Schritt verloren und müssen einen Weg finden, ihre Grenzen zu umgehen", fuhr er fort. Wir hoffen, dass das nicht nur zu Gags über verlorene Hörgeräte und ersetzte Hüften führt, aber wir glauben ohnehin nicht, dass Clooney und Co. schon ganz in diesem Alter sind. Ocean's 14 hat derzeit noch kein Veröffentlichungsdatum, aber wir erwarten bald mehr über den Film zu hören, besonders wenn ein so bekannter Cast dazugehört.