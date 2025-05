GeoGuessr zieht sich aus dem Esports World Cup zurück, da es "nicht mit seinen Werten übereinstimmt"

GeoGuessr sollte eines der vielen Spiele sein, die im Laufe des Sommers in Saudi-Arabien erscheinen und das Mega Esports World Cup ausmachen. Dies wird jedoch nicht mehr der Fall sein.

Das Spiel hat sich aus dem Festival in Riad zurückgezogen, wobei der CEO und Mitbegründer des Entwicklers, Daniel Antell, zu X ging, um die Gründe zu erklären und warum das Festival "nicht mit den Werten von GeoGuessr übereinstimmt".

"Ich habe eure Reaktionen in den letzten Tagen auf unsere Entscheidung, am Esports World Cup in Riad teilzunehmen, gesehen. Als wir diese Entscheidung trafen, geschah dies mit positiven Absichten. Mit unserer Gemeinschaft im Nahen Osten in Kontakt zu treten und die Kernaufgabe von GeoGuessr zu verbreiten, jeder die Welt erkunden zu lassen.

"Seit Erland, Anton und ich 2013 GeoGuessr gegründet haben, haben wir immer danach gestrebt, ein Community-First-Spiel zu sein. Jeder hier im Stockholmer Büro ist ein leidenschaftlicher GeoGuessr Fan, der sein Bestes gibt, um etwas Sinnvolles mit Ihnen und für Sie aufzubauen. Abgesehen davon haben Sie - unsere Community - deutlich gemacht, dass diese Entscheidung nicht mit dem übereinstimmt, wofür GeoGuessr steht."

Antell erklärt auch, dass das geplante Turnier nun anders aussehen wird. Es ist unklar, wie das Event geändert wird, aber uns wurde gesagt, dass wir bald mit weiteren Informationen rechnen können, einschließlich der Verteilung der Wildcard-Slots.