GeoGuessr WM 2025: Die vollständige Liste der Eröffnungsspiele und alles, was Sie wissen müssen
Das Turnier findet an diesem Wochenende statt und es geht um über $100.000.
Geographie-Nerds aufgepasst! Das GeoGuessr World Cup wird an diesem Wochenende abgeschlossen, da das Finale zwischen dem 29. und 30. August stattfindet, bei dem 16 der besten Spieler der Welt nach Kopenhagen, Dänemark, reisen, um um einen Teil eines Preispools von $100.000+ zu kämpfen.
Da das Turnier fast da ist, wissen wir nun, wie die Gruppe arrangiert wurde und wie jedes der vielen Eröffnungsspiele der Runde der letzten 16 aussieht. Hier ist also das Layout des Brackets, wobei das Format so angeordnet ist, dass die besten acht Teams auf der einen Seite des Brackets und die letzten acht auf der anderen Seite des Brackets stehen, was bedeutet, dass einige Spieler in diesem Turnier nicht aufeinandertreffen können.
- Radu C gegen Zone
- Muh gegen Shiina
- Mk gegen Kapten
- Eamonn gegen Strefan
- Blinky gegen Jamabi
- Leero gegen Finbarr
- Debre gegen Clement
- Consus vs. Lennli
Wer von diesen Spielern wird Ihrer Meinung nach die volle Distanz schaffen?