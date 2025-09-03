GeoGuessr Die Weltmeisterschaft kehrt 2026 zurück

Am Wochenende ging der GeoGuessr World Cup für 2025 zu Ende, als die besten Spieler der Welt nach Kopenhagen strömten, um um einen Teil des Preispools von 100.000 $ und die schwer fassbare Trophäe zu kämpfen.

Das Turnier endete mit dem Sieg eines der Vertreter der Vereinigten Staaten, als Radu "Radu C" Casapu sich im Finale knapp mit 3:2 gegen den Ungarn Szabolcs "Debre" Debre durchsetzte.

Aber dieser Sieg war nicht die einzige Nachricht aus dem GeoGuessr World Cup, die in letzter Zeit erwähnenswert war, denn es wurde bestätigt, dass die Wettkampfszene im Jahr 2026 wieder dabei sein wird. Wir haben im Moment keine weiteren Informationen, die wir mit Ihnen teilen können, aber Sie können die Ankündigung unten sehen.

