Geoff Keighly wird die Spieleindustrie im Auge behalten

HQ

Letztes Jahr kündigte Christopher Dring an, dass er seinen Job als Redakteur von GamesIndustry.biz aufgeben werde, ohne zu präzisieren, was er als nächstes tun werde. Dennoch vermuteten wir, dass er in irgendeiner Weise in der Branche bleiben würde, und jetzt hat er seine neuen Pläne vorgestellt. Es stellt sich heraus, dass er sich mit dem Produzenten (und Moderator) der Game Awards, Geoff Keighly, zusammentut, um The Game Business zu starten.

Es wird zwar keine typische Gaming-Site sein, aber wie der Name schon sagt, werden sie sich mit der geschäftlichen Seite der Gaming-Welt befassen. Zusätzlich zu den regelmäßigen B2B-Podcasts und Newslettern versprechen sie eine physische Veranstaltung namens The Game Business Live in Verbindung mit dem diesjährigen Summer Game Fest, das am 9. Juni stattfinden wird.

Sie haben bereits ihre Social-Media-Kanäle gestartet und Sie können mehr auf Instagram und der offiziellen Website erfahren.