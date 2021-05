Geoff Keighley umschreibt Programm für Summer Game Fest 2021

You're watching Werben

Im Sommer finden seit vielen Jahren Videospielereignisse statt, auf denen wir neue Ankündigungen und spannende Games vorgestellt bekommen. Diese vielen kleinen Veranstaltungen werden dezentral organisiert und oft schlecht kommuniziert, weshalb sie im täglichen Nachrichtenstrom untergehen. Um solche Gelegenheiten unter einer Flagge zu vereinigen, hat der Moderator Geoff Keighley (Gastgeber und Organisator der Game Awards) das "Summer Game Fest" ins Leben gerufen.

Obwohl die E3 in diesem Jahr zurückkehren wird, wird das Summer Game Fest 2021 ebenfalls wiederholt. Feedback aus dem letzten Jahr wurde angeblich aufgegriffen, weshalb die Online-Veranstaltung nun deutlich straffer ausfällt. Am 10. Juni (zwei Tage vor der E3), um 19:00 Uhr deutscher Zeit beginnt der Livestream, der ungefähr zwei Stunden dauern soll (wahrscheinlich eher drei). Mehr als 30 Entwickler und Publisher seien geladen, die, so Keighly, "mehr als ein Dutzend" Weltpremieren vorbereiten. Neben Updates zu Live-Service-Spielen erwarten uns wohl "einige große Ankündigungen". Eine Liste der Teilnehmer findet ihr unten: