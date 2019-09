Moderator Geoff Keighley hat uns letzte Woche verraten, dass er auch in diesem Jahr die Game Awards austragen wird. Am 12. Dezember findet die Veranstaltung im Los Angeles' Microsoft Theater statt - sie wird natürlich live ins Internet übertragen. Wie in jedem Jahr kümmert sich Keighley persönlich um die Moderation und plant Ankündigungen und neue Trailer für die mittlerweile fünfte Bühnenshow.