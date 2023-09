Geoff Keighley bestätigt Summer Game Fest 2024

HQ

Geoff Keighley, Moderator der Game Awards und des Summer Game Fest, hat bestätigt, dass letzteres Event im Juni 2024 nach Los Angeles zurückkehren wird.

Er enthüllte die Neuigkeiten auf Twitter/X, wo er auch erklärte, dass wir in den kommenden Monaten mehr über die Veranstaltung hören würden. In anderen Nachrichten scheint es, dass die E3 wirklich für immer verschwunden ist, da Gamesindustry.biz berichtet, dass ReedPop keine Pläne hat, an zukünftigen Veranstaltungen zu arbeiten.

Berichten zufolge ist für 2025 eine komplette Neuerfindung der E3 in Arbeit, aber zu diesem Zeitpunkt könnte es zu spät sein. Gamer sind schließlich wankelmütige Kreaturen, und es würde nur wenig Zeit in Anspruch nehmen, bis eine neue E3 gekrönt wird.