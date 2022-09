Geoff Goodman von Overwatch hat Blizzard verlassen

HQ

Wir sind nur noch ein paar Wochen davon entfernt, dass Overwatch 2 tatsächlich debütiert, aber obwohl dies der Fall ist, sieht es so aus, als hätte das Entwicklerteam hinter dem Spiel ein weiteres einflussreiches und erkennbares Gesicht verloren: Lead Hero Designer, Geoff Goodman.

Wie PC Gamer berichtet, wird von einem Blizzard-Sprecher festgestellt, dass Goodman beschlossen hat, Blizzard "Anfang dieses Jahres" zu verlassen, und dass wir seit einer Pressekonferenz im Juni keinen öffentlichen Auftritt mehr gesehen haben, der Overwatch und Overwatch 2 repräsentiert.

"Wir danken Geoff für seine langjährigen Dienste bei Blizzard und wünschen ihm alles Gute", sagte Blizzard in einer Erklärung zu Goodmans Weggang. "Seine Fähigkeit, die vielfältige Heldenliste von Overwatch durch das Gameplay zum Leben zu erwecken, war unglaublich, und die Spuren, die er in den Warcraft- und Overwatch-Teams hinterlassen hat, werden in den kommenden Jahren spürbar sein."

Overwatch 2 wird am 4. Oktober dieses Jahres debütieren, wenn der PvP-Teil des Spiels veröffentlicht wird. Die erweiterten und neuen PvE-Elemente werden voraussichtlich irgendwann im neuen Jahr eintreffen.