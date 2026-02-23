Gentle Mates zum Champion der Championship Series Boston Major gekrönt Rocket League

HQ

Das erste Major der Championship Series 2026 Rocket League ist zu Ende. Nach Boston, USA, waren die besten Teams aus aller Welt anwesend und kämpften um einen Anteil an einem Preispool von 354.000 Dollar. Vor diesem Hintergrund haben wir nun einen Sieger, über den wir berichten können, ein Team, das nun als Favorit gilt, beim kommenden Paris Major zum Heimatheld zu werden.

Die French Gentle Mates haben die Trophäe geholt und wurden beim Boston Major zum Sieger gekrönt, nachdem sie im großen Finale die französischen Rivalen Team Vitality mit 4:2 besiegt hatten. Dieses Ergebnis führte dazu, dass das Team mit 102.000 Dollar Preisgeld nach Paris zurückkehrte und erneut zum Major-Champion gekrönt wurde, nachdem es zuvor einen solchen Titel nach dem Gewinn des Kopenhagener Majors 2024 gehalten hatte.

Auch beim nächsten Major wird die RLCS für ein Pariser Turnier nach Frankreich zurückkehren, das Gentle Mates, als Heimteam, zweifellos ebenfalls sehr gewinnen möchte. Glauben Sie, dass sie den Sieg in Paris im Mai wiederholen können?