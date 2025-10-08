Gentle Mates als nächstes Team für die Valorant Champions Tour EMEA bestätigt

HQ

Riot Games hat bekannt gegeben, dass Gentle Mates eine der neuen Organisationen sein wird, die in der Saison 2026 der Region Valorant Champions Tour EMEA beitreten. Das Team wurde als eine der Partnermannschaften ausgewählt, unter anderem, weil Gentle Mates und Riot sich unter anderem auf ihre organisatorischen Ziele für die Saison 2026 einigen.

Laut einer Pressemitteilung schlug Gentle Mates die Konkurrenz, indem es die höchste Gesamtpunktzahl im Bewertungskriterienprozess erzielte, der auch die Zusammenarbeit und strategische Ausrichtung einer Organisation, ihre operative Bereitschaft, ihre Wettbewerbspläne und Spielerunterstützungssysteme sowie ihre Community-Resonanz und ihre Fähigkeit, Fandom zu generieren, berücksichtigt.

Dies hat dazu geführt, dass Gentle Mates einen Einjahresvertrag mit dem VCT erhalten hat, der sich über die Saison 2026 erstreckt und in dem die Mannschaft neben den anderen neun Partnerkadern und den beiden Teams antritt, die beim kommenden Ascension -Turnier aufsteigen werden.