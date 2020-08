Genshin Impact zaubert sich im Herbst auf PS4

Genshin Impact ist ein Spiel, das einen erbosten Fan dazu brachte, seine Playstation 4 auf einer asiatischen Messe vor den Augen der Werbetreibenden auf dem Boden zu zerschmettern. Der Grund dafür ist The Legend of Zelda: Breath of the Wild, das die Entwickler von MyHoYo als Vorlage für ihr eigenes Rollenspiel-Abenteuer genutzt haben. Das Game hat trotz solcher Vorfälle schon mehrere Testphasen hinter sich und bereitet sich mittlerweile auf seine Veröffentlichung vor. Sony führte Genshin Impact diese Woche auf ihrer State of Play mit einem kleinen Video vor und datierte die PS4-Version währenddessen auf den Herbst.

Das Veröffentlichungsdatum für PC und Smartphone war zuvor vom Entwickler mit "vor Oktober" gekennzeichnet worden, deshalb dürfte Genshin Impact in den kommenden Wochen wieder zum Thema werden. Hoffentlich begeistert es die Leute dann mehr, als diesen einen Fan irgendwo in Asien... Informationen zu den geplanten Switch- und Xbox-One-Veröffentlichungen liegen übrigens noch nicht vor.