Genshin Impact wird nächste Woche auf Version 2.2 aktualisiert

Mihoyo präsentierte gestern die neuen Inhalte von Genshin Impact Version 2.2 auf der Tokyo Game Show 2021. Am 13. Oktober wird eine weitere Inselregion für das Gebiet Inazuma verfügbar werden und es gelangen Quests mit neuen Spielfiguren in das Spiel. Spielerisch aufregend könnten Arenakämpfe und die Einführung von Feinden sein, die all euren Partymitgliedern gleichzeitig Schaden zufügen. Mobile- und PC-Spieler werden sich sicher vor allem auf die Integration von Aloy aus Horizon: Zero Dawn freuen, die Playstation-Spielern bereits seit einigen Wochen zur Verfügung steht. Laut dem Entwickler wird die PC-Version von Genshin Impact in zehn Tagen dann auch endlich Dualsense-Vibrationen unterstützen.