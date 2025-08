Genshin Impact wird im April 2026 mit Aktualisierungen der Anforderungen für Mobilgeräte und PCs nicht mehr auf PS4 laufen

HQ

Genshin Impact, der größte Vertreter von Free-to-Play- und Gatcha-Spielen außerhalb Asiens, wird seine ältere Konsolenversion einstellen. Laut einem Beitrag im offiziellen Forum wird Genshin Impact ab dem 10. September nicht mehr im PlayStation Store der PlayStation 4 zum Kauf verfügbar sein, was mit der Veröffentlichung der neuen Version auf allen anderen Plattformen zusammenfällt, die den Namen Song of the Welkin Moon trägt. In-Game-Käufe auf PS4 sind ab dem 25. Februar 2026 ebenfalls eingeschränkt. Die endgültige Schließung erfolgt am 8. April 2026.

Was die Schließung betrifft, so scheint es, dass die aktuelle Entwicklung des Spiels nicht mehr mit den Fähigkeiten der vorherigen Generation von Sony kompatibel ist. HoYoverse hat auch die Anforderungen für die Mobil- und PC-Versionen von Genshin Impact erhöht, die wie folgt lauten:

Android



Unterstützte Geräte



ARM v8a 64-Bit



GPU ohne PowerVR



SoC: Snapdragon 660 (Adreno 610), Helio G88 (Mali-G52) oder höher



RAM: 4 GB oder mehr



Betriebssystem: Android 10.0 oder höher



Empfohlene Konfiguration



SoC: Snapdragon 855, Dimensity 1000, Kirin 980 oder höher



RAM: 6 GB oder mehr



Betriebssystem: Android 12.0 oder höher



Ios



Kompatible Geräte:



Geräte: iPhone 8 Plus, iPhone X, iPad mini (5. Generation), iPad Air (3. Generation), iPad (8. Generation) oder höhere Modelle



SoC: iPhone mit einem Apple A11 SoC oder höher oder iPad mit einem Apple A12 SoC oder höher



RAM: 3 GB oder mehr



Betriebssystem: iOS 13.0 oder höher



(Bluetooth-Treiber kompatibel mit iOS System 14 oder höher)



Empfohlene Konfiguration



Geräte: iPhone 12 oder iPad (9. Generation) oder höhere Modelle



SoC: Apple A13 oder höher



RAM: 4 GB oder höher



Betriebssystem: iOS 13.0 oder höher



(Bluetooth-Treiber kompatibel mit iOS 14 oder höher)



PC

Minimale Konfiguration



Betriebssystem: Windows 10 64-Bit.



Prozessor: Intel Core i5 der 6. Generation, AMD Ryzen oder gleichwertig



Arbeitsspeicher: 8 GB



Dedizierte Grafikkarte: NVIDIA GeForce GT 1050 oder gleichwertig



Integrierte Grafikkarte: Intel Iris Xe oder gleichwertig



DirectX-Version: 11



Empfohlene Konfiguration



Betriebssystem: Windows 10 64-Bit oder Windows 11 64-Bit



Prozessor: Intel Core i7 der 7. Generation, AMD Ryzen 5000 Serie oder höher



Arbeitsspeicher: 16 GB



Dedizierte Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB oder höher



DirectX-Version: 11



Geräte mit niedrigeren als den Mindestkonfigurationen können weiterhin auf das Spiel zugreifen, es kann jedoch zu Leistungsproblemen wie Bildrateneinbrüchen, Jitter oder Verbindungsabbrüchen während des Spiels kommen.

Wenn du Genshin Impact auf PS4 gespielt hast und auf PC oder PS5 weiterspielen möchtest, wird dein Fortschritt in der Cloud gespeichert, also mach dir keine Sorgen.