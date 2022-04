Genshin Impact: Neues Zielsystem schwächt Yae Miko ab

HQ

Version 2.6 von Genshin Impact hat das Gacha-Spiel mit einem neuen Zielsystem aktualisiert, das versehentlich einen beliebten, neuen Charakter abschwächt. Yae Mikos Fähigkeit "Yakan Evocation: Sesshou Sakura" (damit beschwört die Gute bis zu drei Kirschblütenbäume herauf) zielt seit Patch v2.6 nur noch auf den nächsten Feind ab, statt alle Gegner im Zielgebiet zu schaden. Am 6. April möchte das Entwicklerteam eine Änderung an diesem Talent vornehmen, sodass die Bäume zufällige Feinde in der Nähe attackieren. Um die Spieler, die teilweise Unsummen dafür ausgegeben haben, die freizügige Schrein-Maid aus Lootboxen zu kaufen, zu beruhigen, werden zwischen dem 6. und dem 9. April 100 Primogems (so heißt die Premiumwährung) im Spiel verteilt.