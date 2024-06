Genshin Impact hat seinen neuen Dendro-Charakter Emilie vorgestellt

HQ

MiHoYo hat kürzlich Emilie vorgestellt, das neue Dendro von Genshin Impact. Sie ist eine ausgezeichnete Parfümeurin aus Fontaine, bekannt als " A Thousand Scents Traced ". Ihre Parfums konzentrieren sich auf frische und fruchtige Düfte und dienen dazu, die Stimmung zu modifizieren und zu regulieren. Anscheinend, obwohl nicht bestätigt, wird gemunkelt, dass es mit der Verbrennungsmechanik verwendet wird.

Die Bestätigung erfolgte über das soziale Netzwerk X, in dem Genshin Impact sein Design veröffentlicht hat. Bisher wurden keine Bilder von ihr gezeigt und alles, was zu sehen war, waren Fan-Arts, aber sie wurde bereits in der Geschichte des Titels erwähnt, insbesondere im Rosen- und Musketen-Event.

Diese Enthüllung kommt kurz vor der Veröffentlichung von Version 4.7, die für morgen geplant ist. Es wird auch erwartet, dass es im nächsten Patch des Titels am 17. Juli eingeführt wird. In der Tat ist dies ein merkwürdiger Fall, da es sich um den ersten Dendro-Benutzer seit der Ankunft von Kiara vor mehr als einem Jahr und ihrem Debüt in der Region Fontaine handelt.

Bisher sind alle Details bekannt, die über die Duftexpertin bekannt sind, aber Fans haben bereits ihre Meinung geäußert, von Leuten, die ihr Design loben, bis hin zu einer unzufriedenen Öffentlichkeit, die behauptet, dass es wie ein Fan-Outfit aussieht.

Was denkst du?