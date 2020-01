Genshin Impact greift Zelda-Publikum auf Nintendo Switch ab

Der Titel Genshin Impact ist noch nicht einmal erschienen und erhitzt trotzdem bereits die Gemüter. Was hierzulande als dreiste Kopie von The Legend of Zelda: Breath of the Wild angeprangert wird, scheint ein hübsches Rollenspiel in einer weiten, bunten Welt zu werden, sobald Entwickler miHoYo mit der Produktion fertig ist. Momentan entwickelt das Team aus Shanghai verschiedene Schauplätze und Figuren für ihr neues Spiel, nebenbei haben sie eine Nintendo-Switch-Umsetzung angekündigt.

Das neueste Video von Genshin Impact dürfte die Kontroverse um das Spiel nicht gerade abkühlen, denn auch in der Konzeption eines 30-Sekunden-Clips zieht das Studio allzu auffällige Parallelen zur bekannten Inspirationsquelle. Nintendo scheint das nicht zu stören und das Publikum steht auf der Plattform ja eh bereit. Ein Erscheinungsdatum für miHoYos Projekt gibt es noch nicht, geplant ist es für PS4, PC, Switch, sowie iOS und Android.

