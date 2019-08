Genshin Impact: Fans fuchsteufelswild über dreisten Breath of the Wild-Klon

Während der diesjährigen E3 präsentierte ein koreanischer Entwickler namens miHoYo ein neues Rollenspiel, über das wir bereits kurz berichtet haben. Genshin Impact erinnert optisch und spielmechanisch so sehr an The Legend of Zelda: Breath of the Wild, dass sich das Studio schon früh den Vorwurf des Ideen-Diebstahls gefallen lassen musste. Das ist in der Gaming-Branche zwar leider kein Einzelfall, sondern vor allem im hart umkämpften und kurzlebigen asiatischen Markt tatsächlich eher die Regel, trotzdem überrascht uns die heftige Reaktion einiger fassungsloser Fans.

Sony demonstrierte Genshin Impact kürzlich auf der ChinaJoy 2019 medienwirksam in ihrem Trailer-Portfolio, da das Spiel nächstes Jahr auf der PS4 erscheinen soll. Einige Spieler waren von dieser Unterstützung offenbar derart schockiert gewesen, dass sie ihrer Wut lauthals am Messestand Luft machen mussten. Ein wütender Spieler beschloss sogar, vor Ort demonstrativ seine Playstation 4 zu zerschmettern, um damit irgendein Zeichen zu setzen...

Quelle: PCGamesN.