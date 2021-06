Genshin Impact bestimmt Twitter-Diskussion in erster Hälfte von 2021

Twitter hat diese Woche aktualisierte Metadaten zur Reichweite und dem Interesse ihrer Nutzer an Gaming- und E-Sports-Themen geteilt. Die Japaner waren in der ersten Hälfte von 2021 die begeisterungswürdigsten Gamer auf der Plattform. Das Videospiel, das auf dem Dienst in der ersten Jahreshälfte am häufigsten thematisiert wurde, ist Genshin Impact. Der letztjährige Platzhirsch Animal Crossing: New Horizons hat sich diesmal mit Platz 5 zufriedengeben müssen.

Weil es noch aktuell ist, gibt es auch einen kleinen Überblick der diesjährigen E3 und wie das Twitter-Publikum darauf reagierte. Der neue Elden-Ring-Trailer erzielte auf der Plattform die meisten Interaktionen, doch das neue Zelda ließ die Fans sprichwörtlich auf Wolke sieben schweben. Hier sind die fünf heißesten Themen der E3 2021 für Menschen auf Twitter.

Weitere Daten warten im Twitter-Blog auf euch.

Quelle: Nintendo Everything.