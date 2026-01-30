GeniGods: Nezha Vorschau: Ein mythisches neues Actionspiel epischen Ausmaßes

HQ

Da es so scheint, als würden wir uns heutzutage von Soulslikes entfernen, brauchen Spieler immer noch großartige Third-Person-Actionspiele, die sie ausschauen können, und so liefert Genigods Lab mit seinem neuen mythischen Action-Rollenspiel GeniGods: Nezha die Ware ab. Inspiriert von Titeln wie Black Myth: Wukong, God of War III und sogar ganz aktuellen Spielen wie Phantom Blade: Zero, kreiert Nezha eine Mischung aus großartigen Grafiken und Kampf, die das Beste aus traditioneller Third-Person-Action mit der Reaktivität eines Kampfspiels zu verbinden scheinen. Wir hatten das Glück, das Spiel Anfang dieser Woche auszuprobieren und hier unsere Gedanken zu unserer Hands-Off-Erfahrung mit einem Spiel zu teilen, das man beobachten sollte, während wir nach einem Titel suchen, der uns wirklich gegen Titanen antreten lässt.

Vielleicht kennst du den Namen Nezha, denn der erfolgreiche Animationsfilm Ne Zha 2 erzielte im letzten Jahr Milliarden an den Kinokassen. Diese Version ist jedoch sehr, sehr anders. Genigods Lab, der Entwickler hinter dem Spiel, verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der Arbeit mit Spielen und der Entwicklung von Hits für große Franchises wie My Hero Academia. Mit seiner Interpretation der chinesischen Mythologie in GeniGods: Nezha sehen wir die Geschichte des ersten Menschen und ihren Kampf, um zu verhindern, dass die Welt von Pangu verschlungen wird – dem Riesen, der bei der Erschaffung der Welt starb.

Im Spiel ist Pangu nicht besonders glücklich über das alte Sterbensgeschäft und möchte zurückkehren. Unsere Mission ist es, ihn aufzuhalten, und dafür müssen wir durch weite, offene Gebiete reisen und andere Gottheiten besiegen, um ihre elementaren Kräfte zu nutzen. Man kann es sich fast wie eine gute Version von Thanos' Reise in Infinity War vorstellen, während Nezha die Steine mit diesen Kräften in ihrem steinernen Herzen sammelt. Man kann diese Steine anscheinend in beliebiger Reihenfolge sammeln, ähnlich wie die Freiheit in Pokémon Scharlachrot und Violett, und sobald man einen hat, wird er, wie erwartet, ernsthaftes Kampfpotenzial freischalten.

Es ist schwer zu sagen, wie gut sich der Kampf in GeniGods: Nezha anfühlen wird, da wir das Spiel nicht selbst ausprobiert haben. Allerdings sieht es fantastisch aus. Im Grunde funktioniert es wie eine Mischung aus Sekiro und einem Kampfspiel. Paraden, Ausweichmanöver und Blocks sind alle defensiv verfügbar, und sobald du einen Gegner gebrochen hast, kannst du ihn für ein Kombo-Jonglieren in die Luft katapultieren. Die Effekte sind atemberaubend und das Potenzial von Unreal Engine 5.7 fühlt sich hier so an, als wäre es freigeschaltet worden. Allerdings haben wir natürlich einen vorab aufgezeichneten Trailer/Demo gesehen, was bedeutet, dass wir noch nicht wissen, ob das vollständige Spiel durchgehend genauso gut aussieht und spielbar ist.

GeniGods: Nezhas Kampf schreitet mit dem Hauptcharakter voran. Nezha beginnt ihr Leben als Tonpuppe und wird mit der Zeit langsam menschlicher. Sie ist außerdem eine flüssige Mystikerin, was bedeutet, dass sie sich in Wasser verwandeln kann, was ihr erlaubt, Lücken zu schließen und sich mit unglaublicher Geschwindigkeit zu bewegen. Diese angeborenen Fähigkeiten machen sie nicht nur zur chinesischen Kratos, wenn es ums Gotttöten geht, sondern bieten ihr auch coole Fortbewegungsmöglichkeiten, die du in den Regionen des Spiels nutzen wirst. Da der zentrale Knotenpunkt bereits 10 Quadratkilometer groß ist, werden wir Unterstützung benötigen, um die Welt schnell zu überqueren.

Genigods Lab ist mit diesem Spiel eindeutig sehr ehrgeizig. Es ist unwahrscheinlich, dass es vor 2028 eine vollständige Veröffentlichung gibt, und es wird 50 Stunden Spielzeit bieten, um die Platin-Trophäe zu holen, 25 Stunden allein um sie zu schaffen. Es gibt mehrere Enden, ein zentrales Handlungsthema, das sich um die Konzepte dreht, was es heißt, Mensch zu sein und woher unsere Menschlichkeit stammt, sowie kluge Gegner, die sich automatisch an deine Leistungen im Spiel anpassen. Das ist kein Soulslike, wie wir festgestellt haben, aber es kann so schwierig sein, wie es deine Fähigkeiten zulassen, so wie die Entwickler über den Kampf gesprochen haben. Schwierigkeitsoptionen werden enthalten, und wenn du zu oft verlierst oder gewinnst, beginnen sich die Gegner anzupassen, was ihre Kämpfe mit der Zeit leichter oder härter macht. Es ist leicht, sich etwas wie Black Myth: Wukong anzusehen und hier Vergleiche zu ziehen, aber Genigods Lab strebt etwas wirklich Einzigartiges an, das es bisher noch nicht gab. Es gibt das Potenzial für eine Serie, bei der viel auf diesem ersten Auftritt steht.

Nach dem, was wir gesehen haben, scheint jedoch, dass die Entwickler erfahren und leidenschaftlich genug sind, um ihre Vision hier zum Leben zu erwecken. Von GeniGods: Nezha gibt es noch viel mehr zu entdecken, aber das Spiel ist auf jeden Fall eines, das man im Auge behalten sollte, wenn Titel wie Phantom Blade: Zero, Crimson Desert und Black Myth: Wukong Ihnen ins Auge gefallen sind. Vielleicht haben wir in ein paar Jahren, wenn GeniGods: Nezha startbereit ist, Souslikes komplett gegen das ersetzt, was die Einführung als "Wukonglikes" bezeichnet. Spiele, die trübe Fantasy-Settings gegen schöne, mythische ersetzen, mit Kampf, bei dem man nicht am liebsten den Kopf gegen eine Wand schlagen möchte. Das klingt nach einem wunderbaren neuen Zeitalter, von dem ich hoffe, dass GeniGods: Nezha eine große Rolle dabei spielt.