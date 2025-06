Genießen Sie unsere exklusive Galerie mit 58 Mario Kart World 4K-Screenshots

HQ

Mario Kart World hat seine Engine gestartet und ist nun bereit, zusammen mit der Nintendo Switch 2 bereits übermorgen zu veröffentlichen, also ziemlich in ein paar Stunden, abhängig von Ihrer Zeitzone. Aus diesem Grund findet ihr, nachdem ihr Gamereactor sowohl nach Frankfurt als auch nach Madrid geschickt habt, um mehrere Stunden lang in allen Spielmodi zu spielen, hier die abschließenden Eindrücke von Jonas Mäki und hier die Gameplay-Videos von David Caballero.

Aber das ist noch nicht alles, denn wir lieben es auch, Fotos von den erstaunlichen Levels und den bizarren Charakteren zu machen, und deshalb präsentieren wir euch vorher eine 60 (!) exklusive Bildergalerie, darunter 58 2160p Screenshots, aber auch ein paar 1080p Bilder aus unserer Zeit mit dem Spiel, die ihr kostenlos herunterladen und als euer brandneues Mario Kart World Wallpaper verwenden könnt, während ihr auf die Veröffentlichung in 3 wartet, 2, 1...