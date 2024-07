Genießen Sie klassisches Fahren der 90er Jahre in Old School Rally

Wenn du dich an Top Gear Rally oder World Wide Rally in den 90er Jahren erinnerst, wirst du bestimmt ein Lächeln auf deinem Gesicht sehen, wenn du dieses Spiel siehst. Old School Rally wurde gerade für den Early Access angekündigt, ein Titel, der darauf abzielt, den Geist dieser pixeligen Rassen wiederzubeleben, aber mit einer zusätzlichen Wendung in Bezug auf Physik und Kinetik.

Da es sich um einen Early Access handelt, gibt es vor der endgültigen Veröffentlichung noch viele Inhalte in der Produktion, und die Entwickler von Frozen Lake sagen, dass in den kommenden Monaten weitere Modi und Fahrzeuge hinzukommen werden. Im Moment verfügt Old School Rally über einen Ghost-Modus, Lenkempfindlichkeit, Stufenoptimierung und Radunterstützung sowie neue Autos, neue Stages und einen brandneuen "Rallye"-Modus.

Old School Rally startet am 19. Juli im Early Access auf Steam für 9,99 $.

Möchten Sie damit die Rennsport-Nostalgie wieder aufleben lassen?