Genießen Sie die Schönheit von Arrakis in einem neuen Video von Dune: Awakening

HQ

Wir haben noch kein genaues Datum, aber wir wissen, dass Dune: Awakening bald für den PC erscheinen wird. Funcom hat uns heute in einer Pressemitteilung zu einem neuen Trailer für das Spiel daran erinnert, auch wenn er ein wenig anders ist, als man es erwarten würde.

Es handelt sich um ein Video mit dem Titel "The Beauty of Arrakis", in dem wir, begleitet von einem Titelsong, der sehr gut zu Denis Villeneuves moderner Vision von Dune passt, verschiedene Orte und Siedlungen auf Arrakis besuchen. Von der Einöde von O'odham zur Stadt Arrakeen. Es mag ein trostloser Ort sein, aber sein weitläufiges Gebiet beherbergt eine Vielzahl einzigartiger Orte voller Geheimnisse, die es zu entdecken gilt.

Genieße die Schönheit von Arrakis unten, während wir auf die (bevorstehende) Veröffentlichung von Dune: Awakening auf dem PC warten.