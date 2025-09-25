Genieße dieses Wochenende Spiele wie PGA Tour 2K25, Rematch und Diablo IV kostenlos

HQ

Seit vielen Jahren ist es für Microsoft Tradition, eine Auswahl von in der Regel drei Titeln anzubieten, die ohne zusätzliche Kosten für jeden mit einem Game Pass -Abonnement und einer Xbox heruntergeladen und gespielt werden können, und zwar über ein Programm namens Free Play Days. Wir berichten normalerweise, wenn bessere Titel im Angebot sind, und genau das haben sie heute.

Es gibt sechs Spiele, auf die sich Rollenspiel- und Sportspielfans besonders freuen werden, von denen eines kostenlos gespielt werden kann, ohne dass Game Pass erforderlich ist. Hier ist die Auswahl dieser Woche:



PGA Tour 2K25



Revanche



Dungeons 3



Bassmaster Angeln



Wegbereiter



Diablo IV (kostenlos für alle Xbox-Besitzer)



All dies kann jetzt bis Montagmorgen um 8:00 Uhr BST/9:00 Uhr MESZ kostenlos heruntergeladen und gespielt werden. Bis dahin gibt es auch einen Verkauf für alle Titel, und wenn Sie sich entscheiden, einen von ihnen zu kaufen, können Sie Ihre Speicherdatei behalten.