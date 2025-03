Genieße deine Pocket-Haustiere jetzt auf dem Switch-Bildschirm: Tamagotchi Plaza erscheint diesen Sommer für Nintendo Switch

Wenn Sie über 30 Jahre alt sind, waren Sie vielleicht der Besitzer eines Tamagotchi in Ihrer Kindheit, eines elektronischen Haustiers, das in einer Art Plastikei eingeschlossen war, das als Schlüsselanhänger diente, das wir alle Kinder Mitte der 1990er Jahre hatten, in einem Coup der Spielzeugfirma Bandai Namco (vor ihrer Zeit als Spieleverlag und -entwickler).

Jetzt ist Tamagotchi zurück, sowohl mit der Rückkehr der Originalspielzeuge als auch mit der heutigen Nintendo Direct-Ankündigung von Tamagotchi Plaza, einem charmanten Simulationstitel mit den fröhlichen Maskottchen. Es ist eine Fortsetzung von Tamagotchi Connexion: Corner Shop, einer Reihe von Spielen, die sich auf die Simulation von Ladenmanagement konzentrieren und in der wir eine dieser charmanten Kreaturen spielen, die in Tamahiko Town leben. Du wirst in der Lage sein, mit bis zu hundert anderen Tamagotchi zu interagieren, während du ihre Anfragen annimmst und ein wachsendes Geschäft führst.

Tamagotchi Plaza erscheint am 27. Juni 2025 exklusiv für Nintendo Switch. Schauen Sie sich den Trailer unten an.

