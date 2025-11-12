Gen.G Esports sperrt seinen League of Legends Support-Spieler Duro

HQ

Jetzt, da die Saison 2025 League of Legends in den Büchern steht und T1 zum dritten Mal in Folge zum Champion gekrönt wird, ist es an der Zeit, dass die Kadermanie beginnt, da verschiedene Spieler vertragslos sein werden, was es Teams und Organisationen ermöglicht, einfache und große Änderungen auf der ganzen Linie vorzunehmen.

Für das koreanische Kraftpaket von Gen.G Esports, das im Grunde jedes Turnier gewonnen hat, an dem es in der Saison 2025 teilgenommen hat (einschließlich der LCKs Rounds 1-2 und Road to MSI, MSI 2025, der Esports World Cup, LCK Rounds 3-5 und der Season Playoffs ), mit Ausnahme von Worlds 2025, wo sie das Halbfinale erreichten, und der LCK Cup 2025, wo sie Zweiter wurden, Das Team hat nur zwei Stars, die unklare Vertragssituationen haben.

Eine Person ist Kim "Canyon" Geon-bu, über den wir noch auf weitere Informationen warten, aber die andere ist Joo "Duro" Min-kyu, der bei der Organisation bleiben wird. In einem Social-Media-Post wird bestätigt, dass das junge Talent Support, das in dieser Saison sein LCK-Debüt gab, mindestens 2026 im Kader bleiben wird.

"'Duro' Mingyu Ju bleibt 2026 beim Gen.G LoL-Team. Unser Rookie-trotzender Support, Duro, hält das Team mit seinem ruhigen und zuverlässigen Spiel stabil. Schickt ihm eure herzliche Unterstützung, während er Gen.G hilft, noch größere Höhen zu erreichen!"

Der genaue Vertragsstatus dieser Verlängerung ist unklar, aber das bedeutet zumindest, dass Duro eine weitere Chance hat, Gen.G an die Spitze des League of Legends Wettbewerbsbergs zu bringen.