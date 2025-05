Gen.G Esports gibt seinen Marvel Rivals Kader bekannt

HQ

Der Koreaner Gen.G Esports hat schon lange seine Pläne angedeutet, in die Welt der kompetitiven Marvel Rivals einzusteigen, was er nun mit der Enthüllung seines offiziellen Kaders getan hat, der sieben Spieler und einen Trainer umfasst. Das Team, das ausschließlich aus südkoreanischen Stars besteht, wird im asiatischen Raum antreten, wenn Turniere für das beliebte Spiel ausgetragen werden.

Für die Zusammensetzung des Teams von Gen.G Marvel Rivals sieht die Aufstellung wie folgt aus:



Choi "Brownie" Mingi (Duellant)



Jung "Xzi" Ki-hyo (Duellant)



Bae "KAIDIA" Jung-hyun (Duellant)



Sin "CHOPPA" Jae-hyeon (Vorhut)



Jung "FUNFUN" SeungHyun (Vorhut)



Jung "SNAKE" Rae-Won (Stratege)



Shin "Dotori" Hyun-jong (Stratege)



Kim "Xoon" Su-hoon (Trainer)



Was die Frage betrifft, wo wir Gen.G zuerst in Aktion sehen können, so sind vor dem Ignite: Grand Finals im November eine Handvoll Turniere geplant. Für die asiatische Region wird Ignite Stage 1 den ganzen Juni über stattfinden, während die Championship Season 2: Hellfire Gala in der Region ungefähr zur gleichen Zeit stattfinden.