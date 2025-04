Gen.G Esports enthüllt Rainbow Six: Siege Kader

HQ

Der Südkoreaner Gen.G Esports kündigte kürzlich Pläne an, in die kompetitive Rainbow Six: Siege -Szene einzusteigen, worauf er nun aufgebaut hat, indem er den Kader bestätigt hat, den er in Turnieren aufstellen will.

Die Mannschaft setzt sich aus europäischen Talenten und Mitarbeitern zusammen, wobei der Großteil des Kaders aus Frankreich stammt. Was das Team von Gen.G Rainbow Six betrifft, so setzt sich die Mannschaft wie folgt zusammen:



Théo "AzoXx" Eudine



Jimmy "DEADSHT" Vojtasik



Ilhan "Nayqo" Jabbari



Christopher "SkyZs" Jauleski



Rahian "Asa" Ramos



Erdal "Akhdar" Coti als Cheftrainer



Maxime "Bolt" Nourrigat als Assistenztrainer



Olivier "Azrod" Dalsace als Trainer



Das Team wird am Europe MENA League teilnehmen und zweifellos versuchen, weiterzukommen und Plätze in den größten Turnieren auf der ganzen Welt zu ergattern, wie dem kommenden Esports World Cup Event und möglicherweise sogar dem Six Invitational auf der ganzen Linie.