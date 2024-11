Gen.G entlässt das gesamte League of Legends Team

HQ

Gen.G Esports hat angekündigt, dass es sein gesamtes League of Legends -Team entlassen wird. Der Grund für diese Änderung wurde nicht mitgeteilt, aber es wird vermutet, dass es sich einfach um eine Ankündigung handeln könnte, die sich um das Auslaufen der Verträge des Teams dreht, etwas, das Gen.G auf die gleiche Weise wie im letzten Jahr umgehen wird, indem es viele seiner Stars erneut unter Vertrag nimmt.

Wenn es sich jedoch dazu entschließt, mit dem Muster zu brechen und bei Null anzufangen, würde dies bedeuten, dass Kim "Kiin" Gi-in, Kim "Canyon" Geon-bu, Jeong "Chovy" Ji-hoon, Kim "Peyz" Su-hwan, Son "Lehends" Si-woo, Cho "Mata" Se-hyeong, Head Coach Kim "KIM" Jeong-soo und Coach Kwon "Helper" Yeong-jae alle frei wären, woanders zu unterschreiben.

In Bezug auf die Veröffentlichung des Kaders fügt Gen.G hinzu: "Wir danken unseren großartigen Spielern, Trainern und Mitarbeitern, die uns in jedem geliebten Moment und in jeder schönen Erinnerung begleitet haben. Wir wünschen Ihnen alles Gute für Ihre zukünftigen Unternehmungen und werden Sie auf Ihren neuen Reisen immer unterstützen."

Was glauben Sie, wird Gen.G mit seinem League of Legends -Team machen?