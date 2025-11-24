Genesis stellt das Magma GT Konzept vor und signalisiert damit das "nächste Jahrzehnt der Performance"

HQ

Die Leute bei Genesis haben den Vorhang für ein brandneues Modell mit sehr großen Ambitionen geöffnet. Bekannt als Magma GT Concept, ist dieses Fahrzeug als Absichtserklärung konzipiert, die das "nächste Jahrzehnt der Leistung" des Automobilgiganten signalisiert.

In der Pressemitteilung zur Ankündigung erklärt Genesis, dass Magma GT Concept "der bisher klarste Ausdruck ihres Engagements für zukünftige Hochleistungsfähigkeiten der Marke ist." Für diejenigen, die sich fragen, was das bedeutet: Genesis äußert, dass es Pläne hat, das Konzept zu einem "Performance-Symbol" weiterzuentwickeln, ein "Halo-Auto", wie sie es nennen, und eines, das sein "langfristiges Ziel, in die GT-Rennklasse einzusteigen" zeigt.

Wir erfahren noch keine Details zu den Leistungszielen des Fahrzeugs, aber wir haben einige Details zu beachten, darunter eine tief eingesetzte Fronthaube und eine geneigte Dachlinie, breite hintere Kotflügel, die GT-Rennwagen-Proportionen neu interpretieren, eine Boat-Tail-Kabine und G-Matrix-Aerodynamikmuster, um einen funktionalen Luftstrom zu gewährleisten.

Erwarten Sie in Zukunft mehr vom Magma GT Concept – und sehen Sie sich vorerst unten einen Blick auf das Auto an.