Generatives KI-Programm, das Spiele von Grund auf neu generieren kann, wird massiv kritisiert

Allein aus ethischer Sicht gibt es viele Leute, die ein neues Programm namens "Tales" angreifen, das es den Verbrauchern ermöglicht, Spiele von Grund auf neu zu entwickeln, von Science-Fiction-Shootern bis hin zu postapokalyptischen Third-Person-Abenteuern.

Aber abgesehen von moralischen Bedenken, scheint Tales ein anderes Problem zu haben; ein Problem, das viele andere KI-basierte Programme haben - dass sie darauf ausgelegt sind, bestehende Ideen und Konzepte neu zu mischen, anstatt etwas zu schaffen, das in seiner Essenz wirklich neu ist.

Ob jeder ein bisschen remixt und was wirklich "neu" ist, ist wahrscheinlich eine Diskussion für einen anderen Tag, aber Tales scheint ziemlich ineffektiv darin zu sein, seine Inspirationsquellen zu maskieren. Eines der Beispiele, die die Entwickler selbst hervorgehoben haben, ist zum Beispiel etwas, das der Horizon -Serie auffallend ähnlich ist.

Wie WCCFTech schreibt, haben die Entwickler eine Pressemitteilung veröffentlicht, in der sie enthüllen, dass das Programm auf einem "Große-Welt-Modell" namens Sia basiert.

"Tales fühlt sich wirklich wie etwas aus einem Science-Fiction-Film an, und wir können es kaum erwarten, es in die Realität umzusetzen. Die Spieleindustrie braucht dringend eine Revolution, und die Macht des Schaffens in die Hände der Spieler zu legen, könnte der Beginn einer neuen Ära der Unterhaltung sein, die weit über Spiele hinausgeht. Ein Mangel an Ressourcen sollte niemals einem kreativen Funken im Weg stehen, und es bedeutet uns so viel, Kreative auf diese Weise zu befähigen", sagt Head of Product Jason Krupat.

Unten sehen Sie weitere Beispiele, einschließlich etwas, das wirklich wie Grand Theft Auto V aussieht.