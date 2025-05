Generative KI im Fokus: Sony startet neues Spielestudio

HQ

KI rückt in den Mittelpunkt, da Sony ein neues internes Spielestudio, Dark Outlaw, mit Black Ops-Veteran Jason Bundell an der Spitze gründet. Aber was am auffälligsten ist, ist, dass sie ihre Titel nicht auf traditionelle Weise entwickeln werden, sondern sich (fast) vollständig auf Tools wie Stable Diffusion, ChatGPT und Midjourney verlassen werden.

In einer Stellenausschreibung schreiben sie:

"Wir suchen einen Senior Concept Artist für unser Studio in LA, der direkt an unseren Art Director berichtet. Der ideale Kandidat ist proaktiv, verfügt über ausgeprägte Fähigkeiten in den Bereichen digitale Illustration, 3D-Modellierung, Charakterdesign, Grafikdesign, Erfahrung mit generativen KI-Tools und Leidenschaft für die Entwicklung von Spielen. Hilf uns, unseren nächsten AAA-Titel zu kreieren – einen, der sich wirklich von den anderen abhebt!"

Wie sich einige von euch vielleicht erinnern, hat Sony bereits mit KI-gesteuerten Charakteren experimentiert und sogar einen Prototyp von Aloy aus Horizon gebaut, mit dem über Sprachbefehle interagiert werden konnte. Zu den Technologien dahinter gehörten Whisper und GPT-4 von OpenAI sowie Sonys eigene Systeme für Sprachsynthese und Gesichtsanimation – eine Technologie, die nun noch weiter vorangetrieben werden soll.

Der Plan ist, in Bundells eigenen Worten, "den Entwicklungsprozess neu zu gestalten" für AAA-Spiele.

Freust du dich auf eine Zukunft von AAA-Spielen, die hauptsächlich auf generativer KI basieren?