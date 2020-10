Generationswechsel von PS4 auf PS5: Sony klärt offene Fragen beim Thema Abwärtskompatibilität

Als der Playstation-5-Architekt Mark Cerny im März die ersten Details der kommenden Sony-Konsole enthüllte, sagte er vage, dass die meisten Playstation-4-Spiele auf der PS5 unterstützt werden würden. Schon damals wurde behauptet, dass einige dieser Titel auf der neuen Hardware noch besser laufen sollen, als auf der Plattform, für die sie eigentlich entwickelt wurden.

Diese Aussagen warfen viele Fragen auf, die Sony nun endlich beantwortete. Die Japaner aktualisierten ihre Kundendienst-Webseite mit genaueren Informationen darüber, wie die Abwärtskompatibilität der Playstation 5 funktioniert. Unter anderem wird deutlich, dass gerade einmal zehn PS4-Spiele nicht automatisch auf der PS5 unterstützt werden:

Sony erinnert bei dieser Gelegenheit auch noch einmal daran, dass es zwei grundlegende Bedingungen für die Abwärtskompatibilität gibt. Wer ein physisches PS4-Spiel auf der PS5 spielen möchte, muss die Disc auf der PS5 einlegen können (ihr braucht also das Modell mit einem Ultra-HD-Blu-ray-Laufwerk). Die Spiel-CD muss sich während des Spielens außerdem im Laufwerk aufhalten, da sie als Kauflizenz gilt. Digitale Spiele könnt ihr wie gewohnt aus dem Shop herunterladen, sie werden wie gewohnt installiert.

Der Hersteller warnt außerdem davor, dass beim Generationswechsel nicht automatisch alle Funktionen aller Spiele unterstützt werden. Einiges wird sich also nicht wie gewohnt ausführen lassen, dafür profitieren wieder andere PS4-Titel auf der stärkeren Hardware vom sogenannten "Game Boost"-Modus. Der ermögliche bessere Performance, mehr Bilder pro Sekunde, höhere Auflösungen und so weiter. Stellt euch das einfach wie auf der PS4 Pro vor, da kann man bei einigen Titeln ja ebenfalls zwischen Auflösung und Framerate wählen.

Sucker Punch hat zum Beispiel direkt bestätigt, dass Ghost of Tsushima auf der PS5 mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde spielbar sein wird und von Ladezeiten dürfen wir uns dann wohl auch komplett verabschieden. Sobald die Playstation 5 hier in Europa am 19. November veröffentlicht wird, dürfen wir also schöne Aussichten erwarten.