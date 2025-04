General Motors präsentiert neues, von der Corvette inspiriertes Konzeptmodell

HQ

Der Automobil-Titan General Motors hat die Eröffnung eines neuen Designstudios im Royal Leamington Spa in Großbritannien gefeiert und ein neues, von Corvette inspiriertes Konzeptmodell vorgestellt. Das Auto gilt als "fortschrittliche Designstudie" des Chevrolet Corvette und soll das erste von mehreren Konzeptmodellen sein, die das neue Studio im Jahr 2025 vorstellen wird.

Es wird zwar gesagt, dass dieses Auto nicht Realität werden wird, aber es sollte gesagt werden, dass GM das britische Studio als eines der Hauptquartiere bei seinen Bemühungen betrachtet, sein Elektroautogeschäft im Land und im weiteren Europa zu verbessern und auszubauen.

Michael Simcoe, Senior VP of Global Design, sprach über dieses markante Konzeptmodell und was GM mit der vorgestellten Vision erreichen möchte: "Der Auftrag unseres fortschrittlichen Designteams geht weit über die Entwicklung von Serienfahrzeugen hinaus. Während sie innerhalb unseres globalen Designnetzwerks an Produktions- und Konzeptfahrzeugprogrammen zusammenarbeiten, haben diese Teams in erster Linie die Aufgabe, sich vorzustellen, wie Mobilität in fünf, zehn und sogar 20 Jahren aussehen könnte, und Innovationen für GM voranzutreiben."

Ansonsten wurden ein paar zusätzliche Informationen über das Modell geteilt, darunter dass es eine umlaufende Seitenscheibe, elektrische Flügeltüren, ein Halo-Dach und alles in einem Chassis hat, das als "von einem Rennwagen inspiriert" beschrieben wird.

