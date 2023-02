General Grievous und Darth Maul hätten derselbe Charakter sein können

HQ

Als George Lucas das Drehbuch für den sechsten (oder dritten, je nachdem, wie man zählt) Star Wars-Film schrieb, dachte der Regisseur irgendwann darüber nach, den Roboterbösewicht General Grievous und den Sith-Lord Darth Maul zu ein und demselben Charakter zu machen. Dies enthüllte Clone Wars-Drehbuchautor Henry Gilroy in einem Interview mit SlashFilm.

"George dachte daran, dass Grievous Maul hinter der Panzerplatte war. Es machte Sinn. Er ist in zwei Hälften geschnitten, und er ist in diesem Roboterkörper oder was auch immer. Ich bin sowieso froh, dass Grievous sein eigenes Ding ist, aber ich fand es interessant, dass die Konzept-Jungs George fast dazu überredet haben."

Wenn man bedenkt, wie beliebt Darth Maul nach The Phantom Menace tatsächlich wurde, kann man die Logik dahinter verstehen, auch wenn die Idee heute gelinde gesagt seltsam erscheint.

Was denkst du, wäre es cool gewesen, wenn Grievous und Maul ein und derselbe Bösewicht gewesen wären, oder hat Lucas am Ende die richtige Wahl getroffen?