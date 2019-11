General Arcade schaltet Licht in Metal Wolf Chaos XD an

Die Neuveröffentlichung von Metal Wolf Chaos XD stieß hierzulande offenbar nicht auf sonderlich viel Interesse, doch das hindert den Entwickler General Arcade nicht daran, weiterhin am Spiel zu arbeiten. Vor kurzem haben die PC-Versionen (Steam und GOG) das Update v1.03 erhalten, mit dem Lichtquellen und Shader-Optionen akkurater an das Originalspiel 2004 erinnern sollen, schreibt das Studio auf ihren sozialen Medien. Auf den Konsolen sollen die Änderungen ebenfalls in Kürze bereitstehen, meint das Co-Studio. Den Unterschied sieht man sofort:

Links seht ihr Version 1.02, rechts die aktuelle Fassung (Version 1.03) von Metal Wolf Chaos XD.