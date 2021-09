GenDesign bereitet Artworks zum 20. Geburtstag von Ico auf

Die Videospiele des japanischen Entwicklers Fumito Ueda haben weitreichenden kreativen Einfluss auf verschiedenste Menschen in und außerhalb der Videospielbranche genommen, seit vor fast 20 Jahren das ikonische Erstlingswerk von Team Ico auf der Playstation 2 ausgeliefert wurde. Um an die japanische Veröffentlichung von Ico am 6. Dezember 2001 zu erinnern (bei uns erschien der Titel erst im Mai 2002), meldet GenDesign - Uedas heutiges Studio -, dass sie anlässlich des bevorstehenden Jubiläums "seltene" Artworks, Screenshots und Design-Materialien auf ihren sozialen Medien teilen möchten.

Vermutlich darf man nicht allzu viel in diese Aktion hineinlesen, doch da die Artbooks und Game-Guides des Abenteuers nie lokalisiert wurde, könnten auf diese Weise möglicherweise einige kreative Einblicke dieses einflussreichen Spiels mit den internationalen Fans geteilt werden. GenDesign arbeitet derzeit an einem neuen Spiel, von dem wir hoffentlich bald mehr erfahren.