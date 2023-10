Gen V wurde für eine zweite Staffel verlängert

HQ

Es ist ziemlich klar, dass Gen V bei Prime Video-Abonnenten gut gelandet ist, da die The Boys-Spinoff-Serie bereits für eine Fortsetzung verlängert wurde, obwohl die erste Staffel ihren Lauf auf dem Streamer noch nicht beendet hat.

Laut einem Beitrag auf X wird uns einfach gesagt, dass Staffel 2 bestätigt wurde, was bedeutet, dass wir irgendwann in der Zukunft zu God U zurückkehren können, zweifellos zwischen The Boys Staffel 4 und 5.

Gen V folgt einer Gruppe von Universitätsstudenten, die erschütternde Geheimnisse an ihrer Schule entdecken und wie sie sie mit dem immer problematischen Unternehmen Vought verbinden.

Hast du Gen V gesehen, und wenn ja, was denkst du über die Serie?