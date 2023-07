Gen V Teaser-Trailer lässt keinen Zweifel daran, dass es sich um ein The Boys-Spin-off handelt

HQ

Letzte Woche teilte Amazon ein neues Poster für das The Boys-Spin-off Gen V und versprach, dass wir am 24. Juli den ersten echten Teaser-Trailer der Show erhalten würden. Sie hielten, was sie versprochen hatten.

Sagen wir einfach, dass es irgendwie lustig ist, dass der heutige Gen V Teaser-Trailer böse Wörter zensiert, da ich denke, die meisten von uns würden zustimmen, dass das, was uns gezeigt wird, viel schlimmer ist ... auf eine gute Art und Weise. Denn diese jungen, aufstrebenden Helden sind offenbar auf dem besten Weg, genauso verrückt zu werden wie die Sieben.