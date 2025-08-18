Gen V startet mit drei Episoden am 17. September

HQ

Wir wussten, dass Gen V am 17. September nach einem Teaser-Trailer erscheinen würde, aber jetzt wissen wir, wann jede Episode der neuen Serie auf unseren Bildschirmen erscheinen wird.

Laut einem neuen Bild, das auf den Social-Media-Seiten Gen V gepostet wurde, sehen wir, dass wir am 17. September - dem Premierendatum der Serie - die Episoden 1-3 haben, und danach werden wir bis zum Finale am 22. Oktober wöchentlich neue Episoden bekommen. Sehen Sie sich die vollständige Liste unten an:





Episoden 1-3: 17. September.



Folge 4: 24. September



Folge 5: 1. Oktober



Folge 6: 8. Oktober



Folge 7: 15. Oktober



Folge 8: 22. Oktober



Es liegt ein sechswöchiger Intensivkurs vor uns, in dem wir mehr von der Superuniversität Godolkin sehen werden, sowie viele faszinierende Elemente, die uns weitere Einblicke in die Welt von The Boys geben. Es ist wahrscheinlich, dass diese Staffel von Gen V auch an das Ende von The Boys anknüpfen wird, also sollten Fans die Augen offen halten.